Курс біткоїну знову впав через коронавірус. Фото: Coingape

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Ракурс

Біткоїн, найпопулярніша криптовалюта, обвалилася на 30% на торгах 13 березня. Вперше з квітня 2019 року вартість біткоїну впала нижче 5 тис. дол.

У ніч на 13 березня біткоїн дешевшав на 38,09%, до 4 тис. 891 дол. Про це повідомляє портал CoinMarketCap, який рахує середню ціну з понад 20 бірж.

На найбільшій за обсягом торгів криптовалюти біржі Binance біткоїн падав на 39,56%, до 4 тис. 783 дол. Проте пізніше курс біткоїну піднявся. Станом на 10.20 за київським часом вартість біткоїну становить 5 тис. 338 дол.

Учасники ринку вважають, що така поведінка криптовалюти обгрунтована панікою через загострення епідемії коронавірусу та поглибленими продажами хедж-фондів. Ще однією причиною ослаблення біткоїну може бути стрімке падіння цін на нафту.

Нагадаємо, на тлі поширення епідемії коронавірусу в світі та масштабного спаду на фондових ринках стало відомо про появу нової криптовалюти CoronaCoin.