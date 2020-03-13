Коронавірус підозрюють у студента на Полтавщині. Фото: сайт Кличка

https://racurs.ua/ua/n135096-na-poltavschyni-gospitalizuvaly-potenciyno-zarajenogo-koronavirusom-studenta.html

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У Полтавській області в місті Кременчук 12 березня до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» доставили хлопця з високою температурою, який нещодавно повернувся з-за кордону.

Госпіталізували потенційного зараженого коронавірусом близько 23.00. У пацієнта взяли аналізи на SARS-CoV-2 й помістили в інфекційний бокс. Аналізи відправили в Полтаву. Про це повідомила головний епідеміолог Кременчука Лариса Коровіна, передає місцевий ресурс 05366.com.ua.

Встановлено, що госпіталізований — студент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Він повернувся з Європи, де подорожував Швецією, Фінляндією та Естонією. До міста він повернувся 5 березня, після цього він відвідував заняття.

Температура в хлопця піднялася 12 березня, тому він звернувся до лікарів.

Нагадаємо, коронавірусом в Україні наразі заражені троє осіб. Одна з них — 71-річна жінка в Житомирі. Вона перебуває в стані середньої тяжкості, у неї двостороннє запалення легенів.