Коронавирус подозревают у студента на Полтавщине. Фото: сайт Кличко

https://racurs.ua/n135096-na-poltavschine-gospitalizirovali-potencialno-zarajennogo-koronavirusom-studenta.html

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В Полтавской области в городе Кременчуг 12 марта в инфекционное отделение больницы интенсивного лечения «Кременчугская» доставили парня с высокой температурой, который недавно вернулся из-за границы.

Госпитализировали потенциального зараженного коронавирусом около 23.00. У пациента взяли анализы на SARS-CoV-2 и поместили в инфекционный бокс. Анализы отправили в Полтаву. Об этом сообщила главный эпидемиолог Кременчуга Лариса Коровина, передает местный ресурс 05366.com.ua.

Установлено, что госпитализированный — студент Кременчугского национального университета имени Михаила Остроградского. Он вернулся из Европы, где путешествовал Швецией, Финляндией и Эстонией. В город он вернулся 5 марта, после этого он посещал занятия.

Температура у парня поднялась 12 марта, поэтому он обратился к врачам.

Напомним, коронавирусом в Украине сейчас заражены три человека. Одна из них — 71-летняя женщина в Житомире. Она находится в состоянии средней тяжести, у нее двустороннее воспаление легких.