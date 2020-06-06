Bloomberg пророкує біткоїну рекордне подорожчання, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n139374-bloomberg-prorokuie-bitkoyinu-rekordne-podorojchannya-infografika.html

Ракурс

Курс біткоїну в 2020 році досягне історичного максимуму у 20 тис. дол. Про це йдеться в звіті Bloomberg. Це станеться, якщо курс монети повторить рух 2016 року.

У 2014 році курс біткоїна падав на 60%, але в 2016 році повернувся до максимуму 2013 року. У 2018 році ціна біткоїна падала на 7%. У поточному році вона підніметься до 20 тис. дол., якщо збереже тенденцію 2016 року, — припустили в Bloomberg.

У Bloomberg переконані, що пандемія коронавірусу пішла на користь вартості біткоїна, хоч спочатку курс катастрофічно обвалився у березні.

Спеціалісти компанії назвали три причини, які свідчать про це: курс не дуже постраждав, тоді як фондові ринки рекордно впали, пандемія прискорює перехід від паперової валюти до цифрової, а антикризові заходи світових центральних банків допомагають незалежним активам, таким як золото й біткоїн.

У виданні відзначили зростаючий інтерес великих інвесторів до нового виду активів, наприклад, фонд Grayscale купив 25% всіх намайнених в 2020 році BTC. Однією з причин зростання попиту на криптовалюту стала політика країн з випуску грошової маси. Це підштовхує інвесторів до пошуку активів, які можуть виконувати функцію накопичення. До них відносяться золото і біткоїни.

Це не перший випадок, коли Bloomberg висловлює відкриту підтримку біткоїну. У квітневому звіті видання говорилося, що перша криптовалюта перетворюється з спекулятивного крипто-активу в цифрову версію золота.