Война на Донбассе: оккупанты били из минометов и гранатометов, четверо бойцов ранены

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Ракурс

Война на Донбассе 6 июня сопровождалась обстрелами вооруженных формирований России из минометов и гранатометов. Оккупанты вели огонь также из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские воины в ответ вовремя давали отпор враждебным провокациям. Как информирует штаб ООС в Фейсбук, на подступах к Опытному и Старогнатовке противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений свыше 30 мин калибра 120 мм. У Богдановки захватчик задействовал противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой — гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вооруженные формирования РФ также обстреляли украинские позиции близ Орехово.

Вследствие обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один — боевое травмирование, — сообщает пресс-служба ООС.

Защитники Украины открывали огонь и подавили активность противника. Также, по информации разведки, 6 июня военные ВСУ уничтожили одного оккупанта.

Напомним, вчера «Ракурс» сообщал, что пророссийские формирования на Донбассе 12 раз обстреляли позиции украинских защитников. Двое наших воинов получили ранения.