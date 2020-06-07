Авиакатастрофа МАУ: Иран завершил расследование и хочет самостоятельно «разбираться с причастными»

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Авиакатастрофа МАУ в Иране, в ходе которой погибли 176 человек, произошла 8 января. Спустя пять месяцев замминистра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд заявил о завершении расследования катастрофы Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном.

Завершилось расследование катастрофы украинского авиалайнера. В этом нет никакой двусмысленности, мы точно знаем, что произошло. В техническом исследовании остался один шаг — это расшифровка черного ящика самолета, что еще не было сделано, но мы готовы читать его каждый день и каждую секунду, — рассказал Бахарванд государственному СМИ ИРНА.

Иранский чиновник заявил, что Тегеран обладает исключительными полномочиями разбираться с причастными к крушению самолета. Вместе с тем, по словам дипломата, Иран «готов расшифровать информацию черного ящика и договориться о компенсации и уголовном процессе».

Напомним, 8 января Вооруженные силы Ирана сбили ракетой ПВО пассажирский самолет, выполнявший рейс в Киев. Самолет рухнул вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: пассажиры и члены экипажа из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана.

11 января, после ряда заявлений США, Британии, Канады и Австралии, генеральный штаб Вооруженных сил Ирана признал, что украинский самолет был «по ошибке сбит иранской ракетой ПВО». В заявлении говорилось, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.