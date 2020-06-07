Протести в Лондоні: бійки з силовиками, Мадонна, 23 потерпілих поліцейських та кінь

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Протести в Лондоні проти расизму і свавілля поліції проходять цими вихідними, незважаючи на заклики влади Великої Британії уникати масових зібрань через пандемію коронавірусу. Тисячі людей приєдналися до акцій «Життя темношкірих має значення» (Black Lives Matter), які розпочалися у США. Внаслідок вчорашніх зіткнень постраждало 23 поліцейських, є затримані.

Відома британська співачка Мадонна 6 червня відвідала в Лондоні марш пам’яті загиблого в Міннеаполісі афроамериканця Джорджа Флойда. Співачка прийшла на акцію на милицях.

Загалом у Лондоні денні демонстрації пройшли мирно, але до вечора почалися сутички між мітингувальниками і поліцією біля резиденції прем'єр-міністра Бориса Джонсона на Даунінг-стріт. За останніми даними, щонайменше 23 співробітники поліції постраждали під час протестів, пише The Guardian.

Багато демонстрантів в Лондоні вийшли в масках і в рукавичках. Деякі несли плакати, на яких було написано «Є вірус гірший за COVID-19 — це расизм». Поліція в Північній Ірландії оштрафувала безліч людей, оскільки масове скупчення все ще заборонено через пандемію, повідомляє ВВС. Також в ході лондонських протестів мітингувальники атакували кількох поліцейських на конях, зокрема направили на тварину велосипед. Один кінь злякався і різко побіг, скинувши поліцейського.

Нагадаємо, протести в США тривають вже 12 днів. Кілька тисяч людей в суботу вийшли на вулиці в Торонто, канадський прем'єр Джастін Трюдо встав на одне коліно на мітингу в Оттаві.

Понад 20 тис. демонстрантів взяли участь у акціях проти расизму і поліцейського насильства у Франції.

Протести по всьому світу почалися після появи у соцмережах відеозапису арешту в Міннеаполісі Джорджа Флойда, якого задушив поліцейський. Флойд був беззбройний і лежав на землі в наручниках. Поліцейський тиснув йому на шию коліном майже дев’ять хвилин, хоча Флойд говорив, що не може дихати. Поліцейському пред’явлено звинувачення у вбивстві, а трьом його колегам — у співучасті в вбивстві.