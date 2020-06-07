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Новини Києва: система відеофіксації поліції виявила водія, який розігнав авто до 224 км/год

У Києві водій розігнав авто до 224 км/год, його виявила система відеофіксації поліції (ФОТО)

7 чер 2020, 10:11
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«Рекорд» швидкості на автомобілі у Києві встановив водій, який розігнався до 224 км/год. Таку швидкість «вловила» автоматична система фіксації порушень ПДР. Загалом 5 червня камери автоматичної фіксації у столиці зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшою швидкість була в автомобіля з ДНЗ AA297*** — 224 км/год на вулиці Олени Теліги, у Києві, де дозволено 50 км/год, — повідомляє Патрульна поліція у Facebook.

Найбільше швидкісний режим порушив автомобіль Mazda, номерний знак AI142***. Як зазначили у поліції, це авто за добу 13 разів порушувало правила дорожнього руху. Окрім нього було зафіксовано ще дві машини, які дев’ять разів перевищували дозволену швидкість руху.

Новини Києва: система відеофіксації поліції виявила водія, який розігнав авто до 224 км/год

Новини Києва: система відеофіксації поліції виявила водія, який розігнав авто до 224 км/год

Також на трасах, де встановлено дорожні камери, дозволену швидкість значно перевищували понад 200 автомобілів.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ — Чоп зі швидкістю 208 км/год. Тоді чиновник припустив, що «штраф змусить його більше не їздити з такою дикою швидкістю дорогами».

Штраф за перевищення швидкості складає 127,5 грн. В разі перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год штраф становить 510 грн.

Джерело: Ракурс


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