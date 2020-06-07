Новини Києва: система відеофіксації поліції виявила водія, який розігнав авто до 224 км/год

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«Рекорд» швидкості на автомобілі у Києві встановив водій, який розігнався до 224 км/год. Таку швидкість «вловила» автоматична система фіксації порушень ПДР. Загалом 5 червня камери автоматичної фіксації у столиці зафіксували 45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшою швидкість була в автомобіля з ДНЗ AA297*** — 224 км/год на вулиці Олени Теліги, у Києві, де дозволено 50 км/год, — повідомляє Патрульна поліція у Facebook.

Найбільше швидкісний режим порушив автомобіль Mazda, номерний знак AI142***. Як зазначили у поліції, це авто за добу 13 разів порушувало правила дорожнього руху. Окрім нього було зафіксовано ще дві машини, які дев’ять разів перевищували дозволену швидкість руху.

Також на трасах, де встановлено дорожні камери, дозволену швидкість значно перевищували понад 200 автомобілів.

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко повідомляв про водія Mersedes S class, який рухався на трасі Київ — Чоп зі швидкістю 208 км/год. Тоді чиновник припустив, що «штраф змусить його більше не їздити з такою дикою швидкістю дорогами».

Штраф за перевищення швидкості складає 127,5 грн. В разі перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год штраф становить 510 грн.