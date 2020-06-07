Новости Киева: система видеофиксации полиции обнаружила водителя, разогнавшего авто до 224 км/ч

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«Рекорд» скорости на автомобиле в Киеве установил водитель, разогнавшийся до 224 км/ч. Такую скорость «уловила» автоматическая система фиксации нарушений ПДД. Всего 5 июня камеры автоматической фиксации в столице зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Наибольшей скорость была у автомобиля с номерами AA297*** - 224 км/ч по улице Елены Телиги в Киеве, где разрешено 50 км/ч, — сообщает Патрульная полиция в Facebook.

Также скоростной режим часто нарушал автомобиль Mazda с номерным знаком AI142***. Как отметили в полиции, это авто за сутки 13 раз нарушало правила дорожного движения. Помимо него были зафиксированы еще две машины, которые девять раз превышали разрешенную скорость движения.

Также на трассах, где установлены дорожные камеры, разрешенную скорость значительно превысили свыше 200 автомобилей.

Напомним, недавно замминистра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко сообщал о водителе Mersedes S class, который двигался на трассе Киев — Чоп со скоростью 208 км/ч. Тогда чиновник предположил, что «штраф заставит его больше не ездить с такой дикой скоростью на дорогам».

Штраф за превышение скорости составляет 127,5 грн. В случае превышения скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 510 грн.