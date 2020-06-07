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Новости Киева: система видеофиксации полиции обнаружила водителя, разогнавшего авто до 224 км/ч

В Киеве водитель разогнал автомобиль до 224 км/ч, его «поймала» система видеофиксации (ФОТО)

7 июн 2020, 10:11
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«Рекорд» скорости на автомобиле в Киеве установил водитель, разогнавшийся до 224 км/ч. Такую скорость «уловила» автоматическая система фиксации нарушений ПДД. Всего 5 июня камеры автоматической фиксации в столице зафиксировали 45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/ч.

Наибольшей скорость была у автомобиля с номерами AA297*** - 224 км/ч по улице Елены Телиги в Киеве, где разрешено 50 км/ч, — сообщает Патрульная полиция в Facebook.

Также скоростной режим часто нарушал автомобиль Mazda с номерным знаком AI142***. Как отметили в полиции, это авто за сутки 13 раз нарушало правила дорожного движения. Помимо него были зафиксированы еще две машины, которые девять раз превышали разрешенную скорость движения.

Новини Києва: система відеофіксації поліції виявила водія, який розігнав авто до 224 км/год

Новини Києва: система відеофіксації поліції виявила водія, який розігнав авто до 224 км/год

Также на трассах, где установлены дорожные камеры, разрешенную скорость значительно превысили свыше 200 автомобилей.

Напомним, недавно замминистра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко сообщал о водителе Mersedes S class, который двигался на трассе Киев — Чоп со скоростью 208 км/ч. Тогда чиновник предположил, что «штраф заставит его больше не ездить с такой дикой скоростью на дорогам».

Штраф за превышение скорости составляет 127,5 грн. В случае превышения скорости более чем на 50 км/ч штраф составляет 510 грн.

Источник: Ракурс


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