Протесты в Лондоне: потасовки с силовиками, Мадонна, 23 пострадавших полицейских и лошадь

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Протесты в Лондоне против расизма и произвола полиции проходят этими выходными, невзирая на призывы властей Британии избегать массовых собраний из-за пандемии коронавируса. Тысячи людей присоединились к начавшимся в США акциям протеста «Жизнь темнокожих имеет значение» (Black Lives Matter). В результате столкновений пострадали 23 полицейских, есть задержанные.

Известная британская певица Мадонна 6 июня посетила в Лондоне марш памяти погибшего в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Певица пришла на акцию на костылях.

Дневные демонстрации в Лондоне прошли мирно, но к вечеру начались столкновения между митингующими и полицией близ резиденции премьер-министра Бориса Джонсона на Даунинг-Стрит. По последним данным, как минимум 23 сотрудника полиции пострадали в ходе протестов, пишет The Guardian.

Многие демонстранты в Лондоне вышли в масках и в перчатках. Некоторые несли плакаты, на которых было написано «Есть вирус хуже Covid-19, и он называется расизм». Полиция в Северной Ирландии оштрафовала множество человек, так как скопление людей все еще запрещено, сообщает ВВС. Также в ходе лондонских протестов митингующие атаковали несколько полицейских на лошадях, в том числе направив на животное велосипед. Как минимум одна лошадь испугалось и резко убежала, сбросив полицейского.

Напомним, протесты в США продолжаются уже 12 дней. Несколько тысяч человек в субботу вышли на улицы в Торонто, канадский премьер Джастин Трюдо встал на одно колено в ходе митинга в Оттаве.

Более 20 тысяч демонстрантов приняли участие в акциях против расизма и полицейского насилия во Франции.

Протесты по всему миру начались после публикации в соцсетях видеозаписи ареста в Миннеаполисе Джорджа Флойда, которого удушил полицейский. Флойд был безоружен и лежал на земле в наручниках. Полицейский давил ему на шею коленом почти девять минут, хотя Флойд говорил, что не может дышать. Полицейскому предъявлены обвинения в убийстве, а трем его коллегам — в соучастии в убийстве.