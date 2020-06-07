Коронавирус в Киеве подхватили 43 человека, в том числе медик и трое детей

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Коронавирус в Киеве за минувшие сутки обнаружили еще у 43 человек, в том числе у медика и троих детей. К сожалению, двое больных умерли.

Всего за период пандемии в Киеве зафиксировали 77 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3418 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, — сообщил в своем Телеграмм-канале мэр столицы Виталий Кличко.

Он добавил, что заболели 24 женщины в возрасте от 22 до 70 лет, 16 мужчин от 22 до 82 лет. Также инфекцию подхватили двое четырехлетних девочек и пятимесячный мальчик.

В больницы Киева госпитализировали 12 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем медиков, — уточнил Кличко.

По его словам, больше всего случаев заболевания 6 июня зафиксировали в Шевченковском районе — девять, в Святошинском — семь и в Соломенском районе — шесть случаев.

Напомним, коронавирус в Украине диагностировали уже у 26 999 пациентов. За прошедшие сутки, 6 июня, лабораторно подтверждено 485 новых случаев инфицирования COVID-19, что на 60 меньше, чем днем ранее. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 11 украинцев.