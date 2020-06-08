Куди полетіти у відпустку влітку 2020. Фото: Pexels

https://racurs.ua/ua/n139401-nazvano-krayiny-kudy-mojna-ne-boyatysya-yihaty-u-vidpustku-pid-chas-pandemiyi-covid-19.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу не вщухає в усьому світі ось вже декілька місяців. Попри це деякі люди вже ж хочуть поїхати у відпустку за кордон, до теплих країн, а не сидіти все літо у себе вдома. Журналісти підготували список країн, куди можна не боятися їхати під час пандемії.

До цього списку увійшли шість країн, де зафіксовано менш ніж 1 тис. випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомляє The Sun.

Перше місце в цьому списку займає Барбадос — там за весь період епідемії зареєстрували лише 92 випадки інфікування. На Багамських островах хворих на COVID-19 всього на 10 більше. Також можна без побоювань летіти на острів Мен або Нормандські острови — там зареєстровано 336 і 561 випадок відповідно.

Окрім того, туристи можуть без побоювань відвідати острів Мальта, де, згідно з офіційними даними, зафіксовано 625 заражених. На Кіпрі хворих теж менш ніж тисяча — 958. Зазначається, що більшості країн вдалося зберегти подібні показники завдяки швидкому введенню обмежувальних заходів і суворому контролю за їх дотриманням.

Також, згідно з офіційними даними, у Новій Зеландії ось вже 16 днів не фіксують нові випадки захворювання на коронавірус. У лікарнях країни немає жодного пацієнта з COVID-19, а вилікувалися за весь період пандемії майже 1,5 тис. ссіб.

Як повідомлялося, на Кіпрі обіцяють безкоштовно лікувати туристів від коронавірусу. Уряд країни заявив, що буде покривати витрати на їжу, напої і ліки для хворих на коронавірус туристів і членів їхніх сімей. Це стосується тих людей, які захворіли під час відпочинку в країні.