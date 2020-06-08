Куда полететь в отпуск летом 2020. Фото: Pexels

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Эпидемия коронавируса не утихает во всем мире вот уже несколько месяцев. Несмотря на это, многие все еще хотят поехать в отпуск в теплые страны, а не сидеть все лето у себя дома. Журналисты подготовили список стран, куда можно не бояться ехать во время пандемии.

В этот список вошли шесть стран, где зафиксировано менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает The Sun.

Первое место в этом списке занимает Барбадос — там за весь период эпидемии зарегистрировали всего 92 случая инфицирования. На Багамских островах больных COVID-19 всего на 10 больше. Также можно без опасений лететь на остров Мэн или Нормандские острова — там зарегистрировано 336 и 561 случай соответственно.

Кроме того, туристы могут без опасений посетить остров Мальта, где, согласно официальным данным, зафиксировано 625 зараженных. На Кипре больных тоже менее тысячи — 958. Отмечается, что большинству стран удалось сохранить подобные показатели благодаря быстрому введению ограничительных мер и строгому контролю за их соблюдением.

Также, согласно официальным данным, в Новой Зеландии вот уже 16 дней не фиксируют новые случаи заболевания коронавирусом. В больницах страны нет ни одного пациента с COVID-19, а вылечились за весь период пандемии почти 1,5 тыс. человек.

Как сообщалось, на Кипре обещают бесплатно лечить туристов от коронавируса. Правительство заявило, что будет покрывать расходы на еду, напитки и лекарства для больных коронавирусом туристов и членов их семей. Это касается тех людей, которые заболели во время отдыха в стране.