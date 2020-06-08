Война на Донбассе. Фото: Прямий

https://racurs.ua/n139400-na-donbasse-boeviki-zabrosali-zapreschennymi-minami-boycov-oos-troe-raneny.html

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Война на Донбассе продолжается, а оккупационные войска не перестают обстреливать позиции украинских военных. За прошедшие сутки на Донбассе боевики обстреляли позиции Операции объединенных сил (ООС) восемь раз.

Боевики во время обстрелов использовали запрещенное оружие, в частности, минометы разных калибров, гранатометы и пулеметы, стрелковое оружие. Об этом 8 июня сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенных сил в Facebook.

Обстрелы были зафиксированы вблизи пяти населенных пунктов: Луганского, Хутора Вольный, Крымского, Павлополя и Широкино. В результате вражеских обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий. В то же время за минувшие сутки, согласно данным разведки, украинские военные уничтожили одного оккупанта.

С начала текущих суток были зафиксированы еще четыре обстрела — возле Новолуганского, Орехово и Богдановки. В результате обстрелов были ранены еще двое украинских военных. Бойцы ООС открыли огонь в ответ и ранили одного оккупанта.

Напомним, результаты соцопроса показали, что 50,5% украинцев считают, что война на Донбассе в будущем закончится победой Украины.