Війна на Донбасі. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n139400-na-donbasi-boyovyky-zakydaly-zaboronenymy-minamy-biyciv-oos-troie-poraneni.html

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Війна на Донбасі триває, а окупаційні війська не перестають обстрілювати позиції українських військових. За минулу добу на Донбасі бойовики обстріляли позиції Операції об'єднаних сил (ООС) вісім разів.

Бойовики під час обстрілів використовували заборонену зброю, зокрема, міномети різних калібрів, гранатомети і кулемети, стрілецьку зброю. Про це 8 червня повідомили в прес-центрі штабу Операції об'єднаних сил в Facebook.

Обстріли були зафіксовані поблизу п’яти населених пунктів: Луганського, Хутора Вільний, Кримського, Павлополя і Широкіно. Внаслідок ворожих обстрілів поранення отримав один український військовослужбовець. Водночас за минулу добу, за даними розвідки, українські військові знищили одного окупанта.

З початку поточної доби було зафіксовано ще чотири обстріли — біля Новолуганського, Орехово і Богданівки. Під час обстрілів бойовики поранили ще двох українських військових. Бійці ООС відкрили вогонь у відповідь і поранили одного окупанта.

Нагадаємо, результати соцопитування показали, що 50,5% українців вважають, що війна на Донбасі в майбутньому закінчиться перемогою України.