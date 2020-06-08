Коронавирус в Киеве. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

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Коронавирус в Киеве диагностирован уже у 3 тыс. 490 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 72 жителей столицы, из них шестеро — медики.

За минувшие сутки заболели 43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет и 25 мужчин от 21 до 71 лет. Кроме того, инфицирование подтвердили у четырех детей, самому младшему из которых 8 месяцев, а самому старшему — 10 лет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Наибольшее количество новых заболевших зарегистрировано в Днепровском районе столицы — 14. В Деснянском и Оболонском — по 10 инфицированных, а в Шевченковском — девять новых случаев. Сейчас наибольшее количество больных коронавирусом зарегистрировано в Дарницком районе — 661 инфицированный.

В то же время за прошедшие сутки не зафиксировано ни новых случаев выздоровления, ни новых смертей от коронавируса. Количество киевлян, которые преодолели болезнь, — 888, а летальных случаев — 77.

Напомним, 7 июня сообщалось, что коронавирус в Киеве обнаружили еще у 43 человек, в том числе медика и троих детей. Двое больных умерли.