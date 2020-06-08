Дело МН17: в Гааге стартуют новые судебные заседания

Дело МН17. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/n139403-delo-mn17-v-gaage-startuut-novye-sudebnye-zasedaniya.html

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Дело МН17 о сбитом самолете Boeing 777 над оккупированным Донбассом расследует Гаагский окружной суд в Нидерландах. Именно там сегодня, 8 июня, стартует второй блок слушаний в этом деле.

Этот блок будет длиться до 3 июля. Предполагается, что во время новых судебных заседаний суд подведет итоги предыдущих слушаний, а прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этого преступления. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Пока что неизвестно, будут ли заседания проводиться ежедневно или же между ними будут перерывы. Не исключается, что из-за коронавируса они могут быть перенесены или отменены.

Из-за пандемии коронавируса в ход процесса внесены коррективы: присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет лишь ограниченное число людей. При этом все могут следить за слушаниями в прямом эфире, говорится в сообщении суда. Присутствующие должны соблюдать карантинные ограничения — находиться на расстоянии 1,5 метра друг от друга, а перед допуском в зал суда их будут проверять на наличие признаков заболевания. Кроме того, в здание суда допустят только 30 журналистов.

Напомним, ранее пандемия коронавируса приостановила рассмотрение дела MH17. Во время предыдущего заседания судьи рассмотрели только ходатайства и запросы, которые подали на более ранних судебных процессах.