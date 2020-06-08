Катастрофа Boeing 777 возле Донецка. Фото: delo.ua

https://racurs.ua/n139412-katastrofa-reysa-mh17-ssha-otkazalis-raskryvat-dannye-o-zapuske-rakety-po-samoletu.html

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Соединенные Штаты Америки отказались предоставлять спутниковые данные о запуске ракеты по самолету MH17, который сбили вблизи Донецка в 2014 году.

Сегодня на заседании Гаагского окружного суда представитель США продемонстрировал лишь снимок, чтобы сверить его с информацией в меморандуме. Об этом 8 июня заявили представители суда Нидерландов в ходе заседания в деле о катастрофе «Боинга», передает «РБК-Украина».

Нидерландская прокуратура попросила Соединенные Штаты рассекретить спутниковые снимки, на которых виден пуск ракеты «Бук» по авиалайнеру. Эту информацию показали спецслужбам Дании, но данные решили не рассекречивать, поэтому их не будут приобщать к делу. Вместо этого в деле будет меморандум, в котором описываются детали трагедии.

Представителю прокуратуры показали только снимок, что позволило сверить его с информацией, изложенной в меморандуме. Прокурор подтвердил, что все описано верно. Суд заявил, что дополнительных данных от США по поводу катастрофы не будет.

Напомним, сегодня в Нидерландах стартовал второй блок слушаний дела по МН17 сбитого самолета Boeing 777 над оккупированным Донбассом. На заседание в Гаагский окружной суд не пришли четверо подозреваемых.