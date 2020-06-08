Дело МН17: все подозреваемые снова проигнорировали суд в Гааге

Дело МН17. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n139408-delo-mn17-vse-podozrevaemye-snova-proignorirovali-sud-v-gaage.html

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Дело МН17 о сбитом самолете Boeing 777 над оккупированным Донбассом расследует Гаагский окружной суд в Нидерландах. Сегодня там стартовал второй блок слушаний в этом деле.

При этом все четверо подозреваемых сегодня проигнорировали заседание суда. Только одного из них представляют адвокаты. Об этом сообщает «Европейская правда».

В статусе обвиняемых трое граждан России — Сергей Дубинский, террорист Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Они не явились на заседание суда не впервые. Подозреваемые также отсутствовали во время первого блока слушаний в марте этого года.

В то же время на заседание суда пришли двое адвокатов Олега Пулатова. Судья отметил, что дело будет рассматриваться в отсутствие обвиняемых.

Как сообщалось, второй блок слушаний по делу МН17 продлится до 3 июля. Предполагается, что во время новых судебных заседаний суд подведет итоги предыдущих слушаний, а прокуратура выступит с презентацией уголовного расследования этого преступления.