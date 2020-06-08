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Ракурс
Справа МН17. Фото: 112 Україна

Справа МН17: усі підозрювані знову проігнорували суд в Гаазі

8 чер 2020, 13:09
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Справу МН17 щодо збитого літака Boeing 777 над окупованим Донбасом розслідує Гаазький окружний суд у Нідерландах. Сьогодні там стартував другий блок слухань цієї справи.

Водночас усі четверо підозрюваних сьогодні проігнорували засідання суду. Тільки одного з них представляють адвокати. Про це повідомляє «Європейська правда».

У статусі обвинувачуваних троє громадян Росії — Сергій Дубінський, терорист Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко. Вони не з’явилися на засідання суду не вперше. Підозрювані також були відсутні під час першого блоку слухань у березні цього року.

Водночас на засідання суду прийшли двоє адвокатів Олега Пулатова. Суддя зазначив, що справа розглядатиметься за відсутності обвинувачених.

Як повідомлялося, другий блок слухань у справі МН17 триватиме до 3 липня. Передбачається, що під час нових судових засідань суд підведе підсумки попередніх слухань, а прокуратура виступить із презентацією кримінального розслідування цього злочину.


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