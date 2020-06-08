Пов'язані з Коломойським фірми продавали Україні вугілля з Росії. Фото: ГолосUA

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Ігор Коломойський, український олігарх, частково курує вугільною промисловістю України. Пов’язані з ним фірми 10 місяців продавали державний компанії України «Центренерго» вугілля, яке завозилося з Росії.

Йдеться про компанії «Синтез Ойл», «Нафта Форс», «Рекорд Систем» і «Азонекс». До літа 2019 року ці фірми не займалися продажем вугілля, але після зміни влади змінилася і спрямованість їх діяльності. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Як повідомляється, фірму «Синтез Ойл» підконтрольною Коломойському назвала навіть Державна податкова служба. Машина цієї компанії супроводжувала Зеленського під час його передвиборної кампанії. Засновником фірми «Нафта Форс» є менеджер паливної групи «Авіас», пов’язаної з олігархом. «Рекорд Систем» і «Азонекс» теж мають ряд перетини з бізнесами Коломойського, повідомляють журналісти.

Продавцями вугілля, який потрапляло на склади «Центренерго», були фірми таких російських мільярдерів як Костянтин Струков, Михайло Федяєв, Володимир Грідін, Іскандер Махмудов, Андрій Бокарьов. Також купувалося вугілля у Руслана Ростовцева, якого в 2018 році Forbes назвав спонсором терористів ДНР.

Журналісти стверджують, що за період з липня 2019 року по квітень 2020 року «Центренерго» купило у компаній, пов’язаних із Коломойським, майже 1,5 млн тонн вугілля. Закупівля у Росії призвела до кризи з українським вугіллям. Тому шахтарям не платили заробітну плату, адже якщо українське вугілля не продається, то і зарплату їм нема чим платити.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Коломойський остаточно монополізував очищення питної води в Україні. Це сталося за рахунок приватизації Аульської хлорпереливної станції.