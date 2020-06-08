Связанные с Коломойским фирмы продавали Украине уголь из России. Фото: ГолосUA

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Игорь Коломойский, украинский олигарх, частично курирует угольную промышленность Украины. Связанные с ним фирмы 10 месяцев продавали государственной компании Украины «Центрэнерго» уголь, который завозился из России.

Речь идет о компаниях «Синтез Ойл», «Нафта Форс», «Рекорд Систем» и «Азонекс». До лета 2019 года они не занимались продажей угля, однако после смены власти изменилась и направленность их деятельности. Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Как сообщается, фирму «Синтез Ойл» подконтрольной Коломойскому назвала даже Государственная налоговая служба. Машина этой компании сопровождала Зеленского во время его предвыборной кампании. Основателем фирмы «Нафта Форс» является менеджер топливной группы «Авиас», связанной с олигархом. «Рекорд Систем» и «Азонекс» тоже имеют ряд пересечений с бизнесами Коломойского, сообщают журналисты.

Продавцами угля, который попадал на склады «Центрэнерго», были фирмы таких российских миллиардеров как Константин Струков, Михаил Федяев, Владимир Гридин, Искандер Махмудов, Андрей Бокарев. Также покупался уголь у Руслана Ростовцева, которого в 2018 году Forbes назвал спонсором террористов ДНР.

Журналисты утверждают, что за период с июля 2019 года по апрель 2020 года «Центрэнерго» купило у компаний, связанных с Коломойским, почти 1,5 млн тонн угля. Закупка угля у России привела к кризису с украинским углем. Поэтому шахтерам не платили заработную плату, ведь если украинский уголь не продается, то и зарплату им нечем платить.

Напомним, ранее сообщалось, что Коломойский окончательно монополизировал очистку питьевой воды в Украине. Это произошло за счет приватизации Аульськой хлорпереливной станции.