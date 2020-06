Протесты в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда не утихают уже две недели. Сегодня в Сиэтле (штат Вашингтон) во время протестов мужчина въехал в толпу, после чего вышел из машины и начал расстреливать протестующих.

Инцидент произошел на пересечении 11-й авеню и Пайн-стрит. Об этом сообщает местная полиция на своей странице в Twitter.

Мужчина на ходу выстрелил в человека, затем остановился и вышел из машины. После этого он начал стрелять в протестующих. Его задержали правоохранители.

I got quick video of moment a man drove car at protesters at 11th and Pine. He hit barricade, jumped out of car with pistol. Brandished. Ran into crowd. #seattleprotest pic.twitter.com/JIZ0sHXLVs

В результате стрельбы пострадал один человек. Он находится в больнице в стабильном состоянии. Пожарный департамент сообщает, что пострадавшему 27 лет. В Twitter опубликовали видео с раненным в результате инцидента афроамериканцем, которого сопровождают врачи.

Story unclear at the moment but young man shot on 11th and Pine. Daniel, 26, wanted to tell his story. With the help of other medics I got a tourniquet on his arm. Street medics were on the spot with gauze and pressure. He walked off the scene. pic.twitter.com/g9Ism58YkF