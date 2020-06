Протести у США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда не вщухають вже два тижні. Сьогодні в Сіетлі (штат Вашингтон) під час протестів чоловік в’їхав у натовп, після чого вийшов мз машини і почав розстрілювати протестувальників.

Інцидент стався на перетині 11-ї авеню і Пайн-стріт. Про це повідомляє місцева поліція на своїй сторінці в Twitter.

Чоловік на ходу вистрілив в людину, потім зупинився і вийшов з машини. Після цього він почав стріляти в протестувальників. Його затримали правоохоронці.

I got quick video of moment a man drove car at protesters at 11th and Pine. He hit barricade, jumped out of car with pistol. Brandished. Ran into crowd. #seattleprotest pic.twitter.com/JIZ0sHXLVs

Внаслідок стрілянини постраждала одна людина. Поранений перебуває в лікарні у стабільному стані. Пожежний департамент повідомляє, що потерпілому 27 років. У Twitter опублікували відео з пораненим афроамериканцем, якого супроводжують лікарі.

Story unclear at the moment but young man shot on 11th and Pine. Daniel, 26, wanted to tell his story. With the help of other medics I got a tourniquet on his arm. Street medics were on the spot with gauze and pressure. He walked off the scene. pic.twitter.com/g9Ism58YkF