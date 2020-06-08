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Протести в США. Фото: Dean Rutz/The Seattle Times

Протести у США: в Сіетлі чоловік в’їхав у натовп і почав розстрілювати протестувальників, є поранений (ВІДЕО)

8 чер 2020, 11:46
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Протести у США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда не вщухають вже два тижні. Сьогодні в Сіетлі (штат Вашингтон) під час протестів чоловік в’їхав у натовп, після чого вийшов мз машини і почав розстрілювати протестувальників.

Інцидент стався на перетині 11-ї авеню і Пайн-стріт. Про це повідомляє місцева поліція на своїй сторінці в Twitter.

Чоловік на ходу вистрілив в людину, потім зупинився і вийшов з машини. Після цього він почав стріляти в протестувальників. Його затримали правоохоронці.

Внаслідок стрілянини постраждала одна людина. Поранений перебуває в лікарні у стабільному стані. Пожежний департамент повідомляє, що потерпілому 27 років. У Twitter опублікували відео з пораненим афроамериканцем, якого супроводжують лікарі.

Нагадаємо, США 25 травня охопили масові протести через загибель афроамериканця Джорджа Флойда, який помер після застосування поліцейським задушливого прийому. Затримано четверо поліцейських, одного з них звинувачують у ненавмисному вбивстві, іншим інкримінують підбурювання до вбивства і пособництво.


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