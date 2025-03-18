Трамп хоче анулювати помилування, підписані Байденом

https://racurs.ua/ua/n204881-tramp-hoche-anuluvaty-pomyluvannya-pidpysani-baydenom.html

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Президент США Дональд Трамп переконаний, що його попередник Джо Байден взагалі не знав про підписані ним помилування, оскільки його підписи було поставлено автоматичною системою.

Помилування, які Сонний Джо надав членам спеціального комітету Палати представників, оголошуються недійсними, порожніми і не мають юридичної сили, оскільки вони були створені за допомогою автоматичного підписного пристрою, — написав Трамп у власній соцмережі Truth Social.

Як стверджує Трамп, Байден не давав згоди на підписання цих документів. Насамперед йдеться про видані наприкінці його терміну помилування для членів спеціального комітету, який розслідував події штурму Капітолію 6 січня 2021 року. Тепер Трамп оголосив, що розпочне розслідування щодо цих членів комітету.

Спецкомітет опитав понад тисячу свідків, проаналізував 140 тис. документів та у своєму підсумковому звіті рекомендував притягнути Трампа до кримінальної відповідальності.

Члени Комітету, ймовірно, несуть відповідальність за ці документи, які були підписані без відома чи згоди найгіршого президента в історії нашої країни, пройдисвіта Джо Байдена, — упевнений Трамп.

Під сумнів поставлено й інші помилування, якими Байден заздалегідь забезпечив своїх наближених. Серед них генерал Марк Міллі, колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, який назвав Трампа «самозваним диктатором», а також Ентоні Фаучі, колишній радник президента з медицини. Фаучі викликав гнів Трампа, заперечуючи його твердження про китайське походження коронавірусу (як нещодавно виявилося, ці твердження можуть бути вірними).

Чи вдасться Трампу анулювати ці помилування, поки що не зрозуміло, пише Bild. Це залежить від рішення суду. Проте генеральний прокурор штату Міссурі Ендрю Бейлі кілька днів тому визнав, що підписи на цих документах могли поставити автоматичний пристрій.

Якщо це правда, то ці виконавчі укази, помилування та інші рішення є неконституційними та юридично недійсними, — сказав Бейлі.

Прокурор зажадав від Міністерства юстиції розслідувати, чи ці документи не були створені без відома Байдена його власними співробітниками.