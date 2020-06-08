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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

В Україні на коронавірус захворіли ще майже 500 осіб, антилідер із кількості нових інфікованих — Київ (КАРТА)

8 чер 2020, 10:42
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Коронавірус в Україні діагностований у 27 тис. 462 осіб, серед них 1 тис. 964 діти та 5 тис. 101 — медики. За останню добу інфікування підтвердили ще у 463 осіб, із них 32 діти та 51 медик. Госпіталізували 92 нових хворих.

За останню добу зафіксовано дев’ять летальних випадків, водночас одужав від коронавірусу 141 пацієнт. Загалом в Україні COVID-19 подолали понад 12 тис. осіб, а померли від коронавірусу 797 хворих. Про це 8 червня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

Найбільша кількість нових хворих за добу зареєстрована у Києві — 72 випадки. Також серед антилідерів Закарпатська, Чернівецька та Львівська області — там 64, 59 та 41 новий випадок відповідно. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

  • Вінницька область — 1150 випадків;
  • Волинська область — 1079 випадків;
  • Дніпропетровська область — 971 випадок;
  • Донецька область — 231 випадок;
  • Житомирська область — 897 випадків;
  • Закарпатська область — 1386 випадків;
  • Запорізька область — 496 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1582 випадки;
  • Кіровоградська область — 559 випадків;
  • м. Київ — 3490 випадків;
  • Київська область — 1812 випадків;
  • Львівська область — 2162 випадки;
  • Луганська область — 54 випадки;
  • Миколаївська область — 309 випадків;
  • Одеська область — 1002 випадки;
  • Полтавська область — 274 випадки;
  • Рівненська область — 2071 випадок;
  • Сумська область — 193 випадки;
  • Тернопільська область — 1294 випадки;
  • Харківська область — 1287 випадків;
  • Херсонська область — 179 випадків;
  • Хмельницька область — 518 випадків;
  • Чернівецька область — 3698 випадків;
  • Черкаська область — 469 випадків;
  • Чернігівська область — 299 випадків.

Коронавірус в Україні. Карта: ЦГЗ

Як писав «Ракурс», у Києві вже 3 тис. 490 хворих на коронавірус. За останню добу інфікування підтвердили ще у 72 мешканців столиці, із них шестеро — медики.


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