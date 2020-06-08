Коронавірус в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139404-v-ukrayini-na-koronavirus-zahvorily-sche-mayje-500-osib-antylider-iz-kilkosti-novyh-infikovanyh.html

Ракурс

Коронавірус в Україні діагностований у 27 тис. 462 осіб, серед них 1 тис. 964 діти та 5 тис. 101 — медики. За останню добу інфікування підтвердили ще у 463 осіб, із них 32 діти та 51 медик. Госпіталізували 92 нових хворих.

За останню добу зафіксовано дев’ять летальних випадків, водночас одужав від коронавірусу 141 пацієнт. Загалом в Україні COVID-19 подолали понад 12 тис. осіб, а померли від коронавірусу 797 хворих. Про це 8 червня розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час щоденного онлайн-брифінгу.

Найбільша кількість нових хворих за добу зареєстрована у Києві — 72 випадки. Також серед антилідерів Закарпатська, Чернівецька та Львівська області — там 64, 59 та 41 новий випадок відповідно. Наразі в Україні така статистика поширення коронавірусу:

Вінницька область — 1150 випадків;

Волинська область — 1079 випадків;

Дніпропетровська область — 971 випадок;

Донецька область — 231 випадок;

Житомирська область — 897 випадків;

Закарпатська область — 1386 випадків;

Запорізька область — 496 випадків;

Івано-Франківська область — 1582 випадки;

Кіровоградська область — 559 випадків;

м. Київ — 3490 випадків;

Київська область — 1812 випадків;

Львівська область — 2162 випадки;

Луганська область — 54 випадки;

Миколаївська область — 309 випадків;

Одеська область — 1002 випадки;

Полтавська область — 274 випадки;

Рівненська область — 2071 випадок;

Сумська область — 193 випадки;

Тернопільська область — 1294 випадки;

Харківська область — 1287 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 518 випадків;

Чернівецька область — 3698 випадків;

Черкаська область — 469 випадків;

Чернігівська область — 299 випадків.

Як писав «Ракурс», у Києві вже 3 тис. 490 хворих на коронавірус. За останню добу інфікування підтвердили ще у 72 мешканців столиці, із них шестеро — медики.