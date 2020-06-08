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Коронавирус в Украине. Фото: Ракурс

В Украине коронавирусом заболели еще почти 500 человек, антилидер по количеству новых инфицированных — Киев (КАРТА)

8 июн 2020, 10:42
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Коронавирус в Украине диагностирован у 27 тыс. 462 человек, среди них 1 тыс. 964 ребенка и 5 тыс. 101 — медик. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 463 человек, из них 32 дети и 51 медик. Госпитализировали 92 новых больных.

За последние сутки зафиксировано девять летальных случаев, в то же время выздоровел от коронавируса 141 пациент. Всего в Украине COVID-19 преодолели более 12 тыс. человек, а умерли от коронавируса 797 больных. Об этом 8 июня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время ежедневного онлайн-брифинга.

Наибольшее количество новых больных за сутки зарегистрировано в Киеве — 72 случая. Также среди антилидеров Закарпатская, Черновицкая и Львовская области — там 64, 59 и 41 новый случай соответственно. Сейчас в Украине такая статистика распространения коронавируса:

  • Винницкая область — 1150 случаев;
  • Волынская область — 1079 случаев;
  • Днепропетровская область — 971 случай;
  • Донецкая область — 231 случай;
  • Житомирская область — 897 случаев;
  • Закарпатская область — 1386 случаев;
  • Запорожская область — 496 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 1582 случая;
  • Кировоградская область — 559 случаев;
  • г. Киев — 3490 случаев;
  • Киевская область — 1812 случаев;
  • Львовская область — 2162 случая;
  • Луганская область — 54 случая;
  • Николаевская область — 309 случаев;
  • Одесская область — 1002 случая;
  • Полтавская область — 274 случая;
  • Ровенская область — 2071 случай;
  • Сумская область — 193 случая;
  • Тернопольская область — 1294 случая;
  • Харьковская область — 1287 случаев;
  • Херсонская область — 179 случаев;
  • Хмельницкая область — 518 случаев;
  • Черновицкая область — 3698 случаев;
  • Черкасская область — 469 случаев;
  • Черниговская область — 299 случаев.

Коронавирус в Украине. Карта: ЦОЗ

Как писал «Ракурс», в Киеве уже 3 тыс. 490 больных коронавирусом. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 72 жителей столицы, из них шестеро — медики.


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