Коронавирус в Украине. Фото: «Слуга народа» в Фейсбук

https://racurs.ua/n139414-kabmin-obespokoen-massovymi-narusheniyami-posle-smyagcheniya-karantina-ofis-prezidenta.html

Ракурс

Правительство обеспокоено ростом количества тех, кто заразился коронавирусом, и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

На сегодняшнем совещании по предотвращению распространения COVID-19, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, обсудили необходимость усиления коммуникации по соблюдению норм адаптивного карантина. Об этом 8 июня сообщили в Офисе президента.

Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы вновь возвращаться в такие жесткие рамки, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что пока в Украине не могут позволить себе массовые развлекательные мероприятия.

По словам главы Национальной полиции Игоря Клименко, празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс. верующих. Он отметил, что священнослужители и прихожане придерживались правил социального дистанцирования и маскового режима, а сам праздник прошел спокойно.

Глава Минздрава Максим Степанов доложил, что были выплачены все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Напомним, по состоянию на сегодня коронавирус в Украине диагностировали у 27 тыс. 462 человек. За последние сутки инфицирование подтвердили еще в 463 человек.