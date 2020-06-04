В России мощный ураган обрушился на Северный Кавказ. Фото: EADaily

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В России 3 июня мощный ураган обрушился на четыре республики Северного Кавказа — Чечню, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Ингушетию. Ливень, сильный град и штормовой ветер наделали бед в этих регионах.

Ураган повалил деревья и рекламные щиты, с домов были сорваны кровли, повреждены газопроводы и линии электропередач. В частности, известно, что в Чечне были повреждены социальные объекты и пятиэтажные жилые дома в Грозном, Гудермесе и Урус-Мартане. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В результате стихии пострадали 12 человек. В Чечне травмы различной степени тяжести получили 11 человек, а в Кабардино-Балкарии после падения дерева на автомобиль погиб мужчина.

Спасатели еще ночью начали проводить аварийные работы. В регионах Северного Кавказа была частично прекращена подача газа, электричества и воды. В Чечне создан оперативный штаб по ликвидации последствий урагана. В частности, глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал расселить семьи из поврежденных ураганом жилых домов.

В Северной Осетии введен режим чрезвычайной ситуации. В правобережном районе республики из-за снесенных кровель зданий затопило медцентр, повреждены и здания трех школ.

Напомним, недавно в России в Белгородской области пронесся ураган необычайной силы. Сильный ветер сорвал крыши как минимум с трех домов в поселке Северный.