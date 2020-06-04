Война на Донбассе продолжается с 2014 года, фото: «Вчасно»

https://racurs.ua/n139234-kuleba-rasskazal-na-kakie-kompromissy-ukraina-mojet-poyti-po-donbassu.html

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Украина по Донбассу может пойти на «разумные компромиссы» только в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий.

В то же время Украина никогда не пойдет на введение российских требований, которые подрываются суверенитет нашего государства, таких как право Донбасса накладывать вето на общенациональные решения. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Фейсбуке, комментируя результаты визита украинской делегации в Германию.

Кулеба заверил, что Украина также не пойдет на проведение прямого диалога с оккупационными администрациями или введения федерализации, идею которой продвигает Кремль.

Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирования оккупационных администраций, — добавил министр.

Кулеба отметил, что взгляды украинской и немецкой стороны сохраняются в вопросе необходимости длительного и верифицированного прекращения огня как необходимой предпосылки урегулирования ситуации в Донбассе.

Урегулирование невозможно без компромиссов. Но пространство для них откроется только тогда, когда умолкнет оружие, — подчеркнул министр.





По мнению Кулебы, важным достижением является «возвращение в повестку дня наших переговоров вопроса временно оккупированного Крыма» и украинских политзаключенных, которых удерживают на временно оккупированном полуострове и в России.

Напомним, во фракции «Слуга народа» недавно изменили прогнозы относительно выборов на временно оккупированных территориях Донбасса.