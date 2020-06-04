Війна на Донбасі триває з 2014 року, фото: «Вчасно»

https://racurs.ua/ua/n139234-kuleba-rozpoviv-na-yaki-kompromisy-ukrayina-moje-pity-schodo-donbasu.html

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Україна щодо Донбасу може піти на «розумні компроміси» лише в питанні особливостей місцевого самоврядування після повернення тимчасово окупованих територій.

Водночас Україна ніколи не піде на запровадження російських вимог, які підриваються суверенітет нашої держави, таких як право Донбасу накладати вето на загальнонаціональні рішення. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у своєму Фейсбуці, коментуючи результати візиту української делегації до Німеччини.

Кулеба запевнив, що Україна також не піде на проведення прямого діалогу з окупаційними адміністраціями чи запровадження федералізації, ідею якої просуває Кремль.

Ми не поступимося у питанні кордону, виводу російських військ, розформування окупаційних адміністрацій, — додав міністр.

Кулеба зазначив, що погляди української та німецької сторони зберігаються в питанні необхідності тривалого та верифікованого припинення вогню як необхідної передумови врегулювання ситуації на Донбасі.

Врегулювання неможливе без компромісів. Але простір для них відкриється лише тоді, коли замовкне зброя, — наголосив міністр.





На думку Кулеби, важливим досягненням є «повернення на порядок денний наших переговорів питання тимчасово окупованого Криму» та українських політв’язнів, котрих утримують на тимчасово окупованому півострові та в Росії.

Нагадаємо, у фракції «Слуга народу» нещодавно змінили прогнози щодо виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу.