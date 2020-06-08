ДТП на Житомирщині. Фото: Нацполіція

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Дорожньо-транспортна пригода з людськими жертвами сталася 8 червня у Житомирській області.

На автошляху Овруч — Словечне близько 10.00 поблизу села Скребеличів зіткнулися Mitsubishi під керуванням 23-річного жителя Овруча та Daewoo Lanos під керуванням 24-річного жителя райцентру. Машини зіштовхнулися, бо водій «Міцубіші» виїжджав з другорядної дороги на головну. Про це сьогодні повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

Внаслідок ДТП загинули водій та пасажири автомобіля Lanos: 50-річна жителька Овруцького району, 46-річна жінка та 9-місячна дівчинка — жительки Овруча. Водій Mitsubishi та 18-річна пасажирка Lanos були госпіталізовані з травмами.

Правоохоронці встановлюють всі причини та обставини події. Попередня правова кваліфікація події — ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Нагадаємо, 7 вересня на Рівненщині сталася ДТП з людськими жертвами. На автодорозі Київ — Чоп зіткнулися три автомобілі, внаслідок аварії загинули четверо людей, з них одна дитина.