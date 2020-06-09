Аварія в Харкові. Фото: ХС Харьков у Facebook

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Дорожньо-транспортна пригода сталася у Харкові 8 червня.

Близько 21.50 проспекті Перемоги 61-річний водій автомобіля Mercedes C63 AMG проігнорував зупинку та допустив зіткнення з автомобілями Chevrolet Nubira та Mercedes E220, які стояли попереду на червоний сигнал світлофора. Про це 9 червня повідомив відділ комунікації поліції Харківської області.

В аварії постраждали 53-річний водій, 23 і 22-річні пасажири з «Шевроле» та 16-річна пасажирка автомобіля «Мерседес». Постраждалих госпіталізували.

У поліції відзначили, що водій-порушник «Мерседеса» відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння на місці, тому його доставили до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Наразі з’ясовуються обставини ДТП. Інформацію зареєстрували у Єдиному обліку заяв і повідомлень Шевченківського відділу поліції.

За інформацією «Суспільного», аварію влаштував 61-річний Юрій Санін — колишній керівник міського управління Держкомзему, який до липня 2019 року був радником міського голови Харкова Геннадія Кернеса. У мерії заявили, що зараз Санін у міськраді не працює.

У декларації Саніна за 2019 рік значиться автомобіль Mercedes-Benz C63 AMG, який належить його дружині.

Нагадаємо, 8 червня дорожньо-транспортна пригода з людськими жертвами сталася у Житомирській області. Четверо людей загинули в аварії, серед жертв — дев’ятирічна дівчинка.