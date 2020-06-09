Світовий банк. Мінфін

https://racurs.ua/ua/n139439-koronavirus-obvalyt-svitovu-ekonomiku-na-5-prognoz-svitovogo-banku.html

Ракурс

Економічна криза, пов’язана з пандемією коронавірусу, посилюється. За прогнозами Світового банку, цього року світова економіка впаде на 5,2%.

Це найглибша рецесія із часів Другої світової війни, яка завдасть нищівного удару по світовій економіці, повідомляється у доповіді Світового банку.

Експерти банку також прогнозують, що більшість країн світу відчують на собі зниження показника виробництва на душу населення. На думку експертів, дане явище набуде глобальних масштабів.

Крім того, найсильніше постраждають економіки розвинених країн. Їхні ВВП можуть знизитися до 7%. Країни з ринками, що розвиваються, втратять близько 2,3% ВВП.

У той же час, світовий показник середнього доходу на душу населення цього року знизиться на 3,6%.

Як раніше писав «Ракурс», у квітні Світовий банк прогнозував падіння ВВП України на 3,5%, зростання інфляції до 8,9%, а також зростання рівня державного боргу до 59% від ВВП.