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Зеленський розкрив свої несподівані кулінарні вподобання / Фото: Цензор.НЕТ

Не лише сир за 58 грн/кг: Зеленський розповів про несподівані кулінарні вподобання

9 чер 2020, 11:28
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Володимир Зеленський розповів журналістам, що інколи робить «сюрпризи охороні», коли несподівано заходить до кафе, які спочатку не перевірялися.

Я роблю сюрпризи охороні. Іноді заходжу в кафешки, які не підготовлені. Ми були на Луганщині і заїхали на заправку. Там був невеличкий магазин. Докторську ковбаску, чорний хліб нам порізали. Кока-кола, — розповідає президент в інтерв’ю УП.

Такий перекус глава держави назвав нормальним й уточнив, що «іноді можна й кайфонути».

Я дуже люблю смажену картоплю. Але дуже рідко їм, раз на пів року. Котлетки люблю домашні. Що ще? Квашену капусту, з такою олією, пахучою. Нашою, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, торік у жовтні Володимир Зеленський під час прес-марафону розповів, які продукти купує у крамницях. За словами президента, хліб він купує за ціною 25−30 грн, а сир — 58 грн/кг.


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