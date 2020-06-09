Зеленський розкрив свої несподівані кулінарні вподобання / Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n139438-ne-lyshe-syr-za-58-grn-kg-zelenskyy-rozpoviv-pro-nespodivani-kulinarni-vpodobannya.html

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Володимир Зеленський розповів журналістам, що інколи робить «сюрпризи охороні», коли несподівано заходить до кафе, які спочатку не перевірялися.

Я роблю сюрпризи охороні. Іноді заходжу в кафешки, які не підготовлені. Ми були на Луганщині і заїхали на заправку. Там був невеличкий магазин. Докторську ковбаску, чорний хліб нам порізали. Кока-кола, — розповідає президент в інтерв’ю УП.

Такий перекус глава держави назвав нормальним й уточнив, що «іноді можна й кайфонути».

Я дуже люблю смажену картоплю. Але дуже рідко їм, раз на пів року. Котлетки люблю домашні. Що ще? Квашену капусту, з такою олією, пахучою. Нашою, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, торік у жовтні Володимир Зеленський під час прес-марафону розповів, які продукти купує у крамницях. За словами президента, хліб він купує за ціною 25−30 грн, а сир — 58 грн/кг.