Законопроект Зеленського про народовладдя зареєстрували в Раді. Фото: lexinform.com.ua

https://racurs.ua/ua/n139437-u-verhovniy-radi-zareiestruvaly-zakonoproekt-zelenskogo-pro-referendum.html

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Законопроект про всеукраїнський референдум зареєстрували у Верховній Раді.

Ініціатором законопроекту виступив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він вніс проект закону № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» до парламенту. Про це свідчать дані на веб-сторінці ВРУ.

Зазначається, що документ 9 травня одержано і передано на розгляд керівництву парламенту. Зеленський визначив законопроект як невідкладний. На сайті Ради поки не оприлюднені текст проекту і супровідні документи.

Нагадаємо, 30 квітня перший віце-спікер Ради Стефанчук заявив, що законопроект про всеукраїнський референдум вже розроблено, а позитивні відгуки та зауваження до нього висловили українські фахівці, наукові установи та міжнародні інституції. Декілька суміжних законопроектів щодо народовладдя дозволять скасовувати закони через референдум.

На минулому тижні спікер ВРУ Дмитро Разумков заявив, що законопроект про всеукраїнський референдум може бути ухвалений у першому читанні до початку парламентських канікул.