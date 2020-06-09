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Ракурс

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект Зеленского о референдуме

9 июн 2020, 11:23
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Законопроект о всеукраинском референдуме зарегистрировали в Верховной Раде.

Инициатором законопроекта выступил президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня он внес проект закона № 3612 «о народовластии через всеукраинский референдум» в парламент. Об этом свидетельствуют данные на веб-странице ВРУ.

Отмечается, что документ 9 мая получен и передан на рассмотрение руководству парламента. Зеленский определил законопроект как неотложный. На сайте Рады пока не опубликованы текст проекта и сопроводительные документы.

Законопроект Зеленского о народовластии зарегистрировали в Раде. Скриншот с сайта ВРУ

Напомним, 30 апреля первый вице-спикер Совета Стефанчук заявил, что законопроект о всеукраинском референдуме уже разработан, а положительные отзывы и замечания к нему высказали украинские специалисты, научные учреждения и международные институты. Несколько смежных законопроектов относительно народовластия позволят отменять законы через референдум.

На минувшей неделе спикер ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о всеукраинском референдуме может быть принят в первом чтении до начала парламентских каникул.

Источник: Ракурс


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