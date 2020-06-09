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Ракурс
Донбасс на переговорах ТКГ в Минске будут представлять переселенцы. Фото: 112 Украина

Донбасс на переговорах ТКГ в Минске будут представлять переселенцы: стали известны имена

9 июн 2020, 11:17
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Минские соглашения направлены на урегулирование конфликта на Донбассе, но сторонам переговоров никак не удается достигнуть консенсуса относительно очередности выполнения положений договоренностей. С сегодняшнего дня в переговорном процессе трехсторонней контактной группы в Минске интересы оккупированных территорий Донбасса будут представлять двое журналистов, врач и юрист. Все эти представители являются коренными жителями-переселенцами.

Об этом сообщил в Facebook журналист Денис Казанский, который является одним из представителей оккупированных территорий Донбасса в ТКГ.

Журналист напомнил, что в ТКГ принимают участие Украина, Россия и ОБСЕ. Так называемые группировки ЛДНР не являются стороной данного переговорного процесса. Поэтому не совсем понятно, почему представителями оккупированных территорий в ТКГ выступают граждане России Владислав Дейнего и Наталья Никонорова.

Скриншот поста Дениса Казанского в Facebook

Это недоразумение решили исправить в Офисе президента и предложили жителям-переселенцам, которые были вынуждены в 2014 году покинуть Донбасс, стать представителями ТКГ.

Новыми представителями от Донбасса в ТКГ стали:

  • Сергей Гармаш — журналист, будет представлять Донецку область;
  • Денис Казанский — журналист, будет представлять Донецкую область;
  • Вадим Горан — юрист, будет представлять Луганскую область;
  • Константин Либстер — врач, будет представлять Луганскую область.

Казанский уточнил, что новые представители Донбасса в ТКГ выступают против закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины. Кроме того, новые представители считают, что выборы на временно оккупированной территории Донбасса должны проводиться только по украинскому законодательству и только после возвращения Украиной контроля над границей, а также возвращения на Донбасс украинских телевидения, прессы и политических партий.

Как ранее писал «Ракурс», глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что жители-переселенцы могут представлять Донецкую и Луганскую области в ТКГ и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны так называемых ЛНР и ДНР.

Источник: Ракурс


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