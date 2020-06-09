Дело MH17: в телах экипажа обнаружили осколки ракеты «Бука», к материалам приобщат интервью Гиркина Гордону

Последствия падения малазийского «Боинга», фото: KL.lt

https://racurs.ua/n139435-delo-mh17-v-telah-ekipaja-obnarujili-oskolki-rakety-buka-k-materialam-priobschat-intervu.html

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Дело MH17 — о катастрофе пассажирского «Боинга», который в июле 2014 года был сбит в небе над Донбассом во время выполнения рейса из Нидерландов в Малайзию, продолжают рассматривать в голландском суде.

Нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде заявил, что в телах экипажа авиалайнера всего были обнаружены 29 осколков, сообщает издание ABC.

В частности, в теле капитана экипажа был обнаружен осколок в форме бабочки. Еще один осколок в форме бабочки был найден в кабине самолета. Это единственные два осколка из всего изъятых на месте падения 370, которые сохранили эту выразительную форму.

Бергер отметил, что криминалисты, проанализировав осколки, обнаружили, что они имеют больше сходства с более новой ракетой противовоздушной комплекса «Бук» — 9М38М1, чем с ракетой типа 9М38.

Это опровергает выводы российской государственной оружейной компании «Алмаз-Антей», которая в 2015 году, по результатам проведенных собственных испытаний, утверждала, что «Боинг» был сбит ракетой 9М38, последняя из которых была выпущена еще в Советском Союзе в 1986 году.

В 2018 году в Минобороны РФ утверждали, что нашли доказательства того, что ракета 9М38, которой якобы сбили «Боинг», была в декабре 1986 года передана воинской части, базировавшейся в Тернопольской области.

Следствие по делу MH-17 продолжается и дополняется новыми материалами.

В частности, во время вчерашнего судебного заседания судья-председатель Хендрик Стинхьойс сообщил, что к материалам будет добавлено недавнее резонансное интервью одного из бывших лидеров боевиков на Донбассе Игоря Гиркина, которое он дал украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает DW.

Напомним, Гордон заявлял, что интервью у Гиркина брал при содействии украинских спецслужб, а флешки с соответствующими материалами направил в Гаагу.