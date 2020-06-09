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Сепаратизм в Украине: Зеленский обвинил часть мэров в неповиновении вертикали власти

Зеленский обвинил часть мэров в сепаратизме: Они настроены не против нас, а против Украины

9 июн 2020, 11:09
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Владимир Зеленский озвучил свое отношение к мэрам украинских городов, которые не поддерживают политику действующего главы государства.

Думаю, не все (настроены против президента — ред.). Они настроены не против нас — и это не пафос — а, прежде всего, против Украины, — отметил глава государства в интервью «Украинской правде».

Он также добавил, что недавно разговаривал с экс-президентом Леонидом Кравчуком.

Не могут мэры быть против президента, против вертикали власти. Это — против государства. Это — чистый сепаратизм, который они прикрывают децентрализацией, — резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее вокруг мэра Черкасс Анатолия Бондаренко и центральной власти разгорелся скандал. Городские власти Черкасс решили смягчить карантин раньше 11 мая, чем вызвала гнев Киева. Впоследствии Бондаренко назвал Зеленского диктатором, хотя голосовал за его на выборах президента.


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