Железнодорожная станция Выдубичи. Фото:

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«Укрзализныця» завершила реконструкцию железнодорожной станции «Выдубичи» в Киеве.

Станция объединяет в единую логистическую цепь железную дорогу, автомобильный и авиатранспорт, а также метрополитен. Здесь появилась новая пассажирская платформа, которая позволит принимать пассажиров Kyiv Boryspil Express и скоростных поездов «Интерсити» и «Интерсити+". Об этом 9 июня заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram.

На территории станции построили новую лестницу, кассовый павильон, смонтировали навес платформы с водосточной системой, обустроили электроосвещение, громкоговорящее оповещение, информационные табло. Кроме того, на территории сделали благоустройство и при этом учли потребности людей с инвалидностью. Для таких граждан установили передвижную платформу.

Как известно, в конце мая 2019 года на станции метро «Выдубичи» началось строительство платформы для остановки Kyiv Boryspil Express. В «Укрзализныце» планировали закончить ремонтные работы до конца прошлого года.

Напомним, с 1 июня «Укрзализныця» возобновила железнодорожное сообщение. Поезда хоть и ходят, но с ограничениями.