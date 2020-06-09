Залізнична станція Видубичі. Фото:

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«Укрзалізниця» завершила реконструкцію залізничної станції «Видубичі» в Києві.

Станція поєднує в єдиний логістичний ланцюг залізницю, автомобільний та авіатранспорт, а також метрополітен. Тут з’явилася нова пасажирська платформа, яка дозволить приймати пасажирів Kyiv Boryspil Express та швидкісних поїздів «Інтерсіті» та «Інтерсіті+". Про це 9 червня заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram.

На території станції збудували нові сходи, касовий павільйон, змонтували навіс платформи з водостічною системою, облаштували електроосвітлення, гучномовне оповіщення, інформаційні табло. Курім того, на території зробили благоустрій і при цьому врахували потреби людей з інвалідністю. Для таких громадян встановили пересувну платформу.

Як відомо, наприкінці травня 2019 року на станції метро «Видубичі» розпочалося будівництво платформи для зупинки Kyiv Boryspil Express. В «Укрзалізниці» планували закінчити ремонті роботи до кінця минулого року.

Нагадаємо, з 1 червня «Укрзалізниця» відновила залізничне сполучення. Поїзди хоч і курсують, але з обмеженнями.