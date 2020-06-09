У Києві триває епідемія коронавірусу, фото: DW

https://racurs.ua/ua/n139432-koronavirus-u-kyievi-za-chas-epidemiyi-vyyavyly-vje-ponad-3-5-tys-hvoryh-infografika.html

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Коронавірусну хворобу COVID-19 у Києві за добу виявили у 33 людей, серед них один медик. П’ятьох хворих госпіталізували, інші — перебувають на самоізоляції.

Таким чином, загальна кількість виявлених у столиці України випадків коронавірусу сягнула 3 тис. 523. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків інфікування 20 жінок віком від 19 до 82 років, 12 чоловіків віком від 19 до 73 років, а також дев’ятирічний хлопчик.

Найбільше випадків COVID-19 за добу виявили у Святошинському (семеро хворих), а також Оболонському та Подільському районах столиці — по п’ять інфікованих коронавірусом осіб.

Двоє хворих за добу померли. Загалом COVID-19 забрав життя вже 79 киян.

За добу одужали 37 киян. Всього з початку епідемії коронавірусу цю хворобу здолали 925 мешканців Києва.

Нагадаємо, Кличко нещодавно заявив, що в Києві збільшується ризик заразитися коронавірусом у громадському транспорті. Для запобігання скупченням людей в години пік обмежується вхід на деякі станції метрополітену.