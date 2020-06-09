В Киеве продолжается эпидемия коронавируса, фото: DW

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Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19 в Киеве за сутки обнаружили у 33 человек, среди них один медик. Пятерых больных госпитализировали, остальные — находятся на самоизоляции.

Таким образом, общее количество выявленных в столице Украины случаев коронавируса достигло 3 тыс. 523. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев инфицирования 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет, 12 мужчин в возрасте от 19 до 73 лет, а также девятилетний мальчик.

Больше всего случаев COVID-19 за сутки обнаружили в Святошинском (семь больных), а также Оболонском и Подольском районах столицы — по пять инфицированных коронавирусом человек.

Двое больных за сутки умерли. Всего COVID-19 унес жизни уже 79 киевлян.

За сутки выздоровели 37 киевлян. Всего с начала эпидемии коронавируса эту болезнь одолели 925 жителей Киева.

Напомним, Кличко недавно заявил, что в Киеве увеличивается риск заразиться коронавирусом в общественном транспорте. Для предотвращения скоплений людей в часы пик ограничивается вход на некоторые станции метрополитена.