Кличко заявил о переполненных метро и автобусах. Фото: Фейсбук Виталия Кличко

https://racurs.ua/n139317-passajiry-bez-masok-i-perepolnennyy-transport-klichko-zayavil-o-riskah-podhvatit-covid-19-v-metro.html

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В Киеве ежедневно увеличивается количество людей, которые пользуются общественным транспортом — автобусами и метрополитеном.

За последние дни услугами метро ежедневно пользуются около 800 тыс. лиц. С начала возобновления работы, метро перевозило в среднем до 500 тыс. пассажиров. Увеличивается риск заразиться коронавирусом в транспорте. Об этом 5 мая заявил городской голова Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По словам мэра, чтобы не допускать большого скопления людей, в метро в часы пик ограничивают вход на некоторые станции. Сейчас количество пассажиров увеличилось на пяти станциях: «Житомирская», «Святошин», «Черниговская», «Лесная» и «Почайна».

Наземным транспортом тоже стали пользоваться еще больше киевлян. Если в первые дни после его запуска автобусы и маршрутки перевозили не более 200 тыс. пассажиров, то 4 июня эта цифра составила 575 тыс. лиц. На маршруты ежедневно выходят 350 автобусов, почти 330 троллейбусов и 260 трамваев коммунального предприятия «Киевпастранс». Работают и частные перевозчики.

Кличко добавил, что пассажиры начинают расслабляться и кое-кто заходит в общественный транспорт в масках, или снимает их в салоне.

Напомним, сегодня Украина возобновила внутренние авиарейсы. Из аэропорта «Борисполь» сегодня запланированные рейсы в Днепр и Одессу. В «Борисполе» все внутренние рейсы будут обслуживаться в терминале D, куда будут впускать только пассажиров по посадочным талоном или билетом в медицинских масках или респираторах.