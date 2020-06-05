Кличко заявив про переповнені метро та автобуси. Фото: Фейсбук Віталія Кличка

https://racurs.ua/ua/n139317-pasajyry-bez-masok-ta-perepovnenyy-transport-klychko-zayavyv-pro-ryzyky-pidhopyty-covid-19.html

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У Києві щодня збільшується кількість людей, які користуються громадським транспортом — автобусами та метрополітеном.

За останні дні послугами метро щодня користуються майже 800 тис. осіб. З початку відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тис. пасажирів. Збільшується ризик заразитися коронавірусом у транспорті. Про це 5 травня заявив міський голова Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції.

За словами мера, щоб не допускати великого скупчення людей, у метро в години пік обмежують вхід на деякі станції. Наразі кількість пасажирів збільшилася на п’яти станціях: «Житомирська», «Святошин», «Чернігівська», «Лісова» та «Почайна».

Наземним транспортом теж стали користуватися ще більше киян. Якщо у перші дні після його запуску автобуси та маршрутки перевозили не більше 200 тис. пасажирів, то 4 червня ця цифра становила 575 тис. осіб. На маршрути щодня виходять 350 автобусів, майже 330 тролейбусів та понад 260 трамваїв комунального підприємства «Київпастранс». Працюють і приватні перевізники.

Кличко додав, що пасажири починають розслаблятися і дехто заходить у громадський транспорт у масках, або знімають їх у салоні.

Нагадаємо, сьогодні Україна відновила внутрішні авіарейси. З аеропорту «Бориспіль» сьогодні заплановані рейси в Дніпро та Одеси. У «Борисполі» всі внутрішні рейси обслуговуватимуться в терміналі D, куди впускатимуть лише пасажирів у посадковим талоном або квитком у медичних масках або респіраторах.