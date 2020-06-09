Коронавирус в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n139431-bessimptomnye-pacienty-s-sovid-19-ochen-redko-sposobstvuut-rasprostraneniu-virusa-voz.html

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Бессимптомные пациенты с коронавирусом очень редко способствуют распространению коронавирусной инфекции СOVID-19.

Ранее специалисты утверждали, что болезнь может передаваться от человека к человеку, даже если у носителя отсутствуют симптомы коронавируса. Теперь во Всемирной организации здравоохранения считают, что инфицирование от таких лиц возможно, но оно происходит крайне редко. Об этом заявила глава подразделения ВОЗ по новых болезнях и зоонозонах Мария ван Керхов, передает пресс-служба организации в Twitter.

Как и раньше редки случаи, когда человек с бессимптомным течением заболевания на самом деле передает инфекцию другому человеку, — отметила эксперт.

По словам ван Керхов, бессимптомное и досимптомное распространение вируса возможно в домах престарелых или между людьми, которые живут в одном доме.

Представитель ВОЗ отметила, что действия властей должны быть направлены на выявление и изоляцию зараженных людей с симптомами, а также на отслеживание всех контактов.

Напомним, ученые из Гонконга, которые проанализировали почти тысячу случаев заражения коронавирусом с конца января по конец апреля 2020 года, пришли к выводу, что заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в 80% случаях происходит по вине всего 20% носителей вируса.