Ученые сделали важное заявление относительно COVID-19.

https://racurs.ua/n139424-pochti-70-zarajennyh-covid-19-ne-rasprostranyaut-virus-kitayskie-uchenye.html

Ракурс

Заражение коронавирусной инфекцией COVID-19 в 80% случаях происходит по вине всего 20% носителей вируса.

Основной способ распространения коронавируса происходит с помощью так называемых суперраспространителей — инфицированных, которые передали инфекцию большому количеству людей. К такому выводу пришли ученые из Гонконга, которые проанализировали почти тысячу случаев заражения коронавирусом с конца января по конец апреля 2020 года. Об этом сообщает Business Insider.

Оказалось, что 350 заражений возникло вследствие распространения COVID-19 представителями одной группы, а остальные были ввезены из других стран. Исследователи зафиксировали шесть подтвержденных случаев суперраспространения, которые повлияли на более чем половину случаев внутри сообществ.

Частота суперраспространения выходит за пределы того, что мы могли себе представить. Если мы сможем остановить суперраспространения коронавирусной инфекции, это пойдет на пользу всем людям, — заявил соавтор гонконгского исследования Бен Коулинг.

Напомним, итальянские ученые проанализировали данные по 130 пациентах и пришли к выводу, что коронавирусная болезнь COVID-19 поражает людей в зависимости от их генетических особенностей.