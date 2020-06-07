В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n139391-uchenye-ustanovili-geny-sposobstvuuschie-zabolevaniu-covid-19.html

Ракурс

Коронавирусная болезнь COVID-19 поражает людей в зависимости от их генетических особенностей.

К такому выводу пришли итальянские ученые, проанализировав данные по 130 пациентов из Италии, сообщает ведение ScienceDaily.

Ученые смогли выявить ряд генов, которые были связаны с благоприятным или неблагоприятным исходом инфицирования.

Мы считаем, что вариации этих генов могут определять развитие болезни, — отмечают исследователи.

Отмечается, что исследователям в подавляющем большинстве случаев не удалось получить статистически значимых результатов, осуществляя поиск общих генов у всех больных пациентов по сравнению с контрольной группой. Поэтому они решили рассматривать каждого пациента как самостоятельный случай.

Таким образом, мы смогли определить для каждого пациента в среднем три мутации, которые приводят к восприимчивости к COVID-19, — отмечают исследователи.

Несмотря на то, что у каждого человека своя форма восприимчивости к COVID-19, это не исключает возможности того, что одно и то же лечение будет эффективным во многих случаях, подчеркивают исследователи.

Предлагаемая нами модель включает в себя общие гены, и наши результаты указывают на некоторые из них. Например, белок ACE2 остается одной из основных целей. Все наши пациенты с COVID-19 имеют невредимый белок ACE2, и биологический путь с участием этого гена остается основным направлением для разработки лекарств, — отмечают ученые.

Теперь исследователи планируют проанализировать еще 2 тыс. случаев заболевания из разных регионов Италии.

Ученые подчеркивают, что полученные результаты могут иметь значительные последствия в вопросе борьбы с коронавирусом. Понимание генетического профиля пациентов может позволить перепрофилировать имеющиеся препараты специфические терапевтические подходы против COVID-19, а также ускорить разработку новых противовирусных средств.

Напомним, ученые установили, что возраст и проблемы со здоровьем приводят к уменьшению количества микроРНК, которые должны атаковать COVID-19.