У світі триває пандемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n139391-ucheni-vstanovyly-geny-yaki-spryyaut-zahvoruvannu-na-covid-19.html

Ракурс

Коронавірусна хвороба COVID-19 вражає людей залежно від їхніх генетичних особливостей.

Такого висновку дійшли італійські вчені, проаналізувавши дані щодо 130 пацієнтів із Італії, повідомляє відання ScienceDaily.

Учені змогли виявити низку генів, які були пов’язані з сприятливим чи несприятливим результатом інфікування.

Ми вважаємо, що варіації цих генів можуть визначати розвиток хвороби, — зазначають дослідники.

Зазначається, що дослідникам здебільшого не вдалося отримати статистично значущих результатів, здійснюючи пошук спільних генів у всіх хворих пацієнтів в порівнянні з контрольною групою. Тому вони вирішили розглядати кожного пацієнта як самостійний випадок.

Таким чином, ми змогли визначити для кожного пацієнта в середньому три мутації, які призводять до сприйнятливості до COVID-19, — зазначають дослідники.

Попри те, що у кожної людини своя форма сприятливості до COVID-19, це не виключає можливості того, що одне і те ж лікування буде ефективним у багатьох випадках, наголошують дослідники.

Пропонована нами модель включає в себе загальні гени, і наші результати вказують на деякі з них. Наприклад, білок ACE2 залишається однією з основних цілей. Всі наші пацієнти з COVID-19 мають неушкоджений білок ACE2, і біологічний шлях за участю цього гена залишається основним напрямком для розробки ліків, — наголошують учені.

Тепер дослідники планують проаналізувати ще 2 тис. випадків захворювання з різних регіонів Італії.

Учені наголошують, що отримані результати можуть мати значні наслідки в питанні боротьби з коронавірусом. Розуміння генетичного профілю пацієнтів може дозволити перепрофілювати наявні препарати на специфічні терапевтичні підходи проти COVID-19, а також прискорити розробку нових противірусних засобів.

Нагадаємо, учені встановили, що вік та проблеми зі здоров’ям призводять до зменшення кількість мікроРНК, які повинні атакувати COVID-19.